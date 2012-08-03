Підсумок зустрічі Говерла - Зоря вирішив один 11-метровий

Говерла - Зоря 0:1 (Ліпартія 84 пен.)

Після чотирьох ігор Зоря з 9 очками - серед лідерів, а Говерла - з нулем балів. Втім, у неї вже позаду зустрічі з Динамо і Шахтарем.

Нагадаємо, що завтра грають

Карпати (1) - Таврія (3)

... в неділю

Металург З (1) - Іллічівець (3)

Ворскла (3) - Чорноморець (3)

Арсенал (3) - Дніпро (9)

Металург Д (0) - Металіст (7)

... а в понеділок тур завершать

Волинь (7) - Шахтар (9)