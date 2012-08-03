Підсумок зустрічі Говерла - Зоря вирішив один 11-метровий
22:58, 03 серпня 2012Спорт
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Закінчився черговий матч 4-го туру Чемпіонату України з футболу.
Говерла - Зоря 0:1 (Ліпартія 84 пен.)
Після чотирьох ігор Зоря з 9 очками - серед лідерів, а Говерла - з нулем балів. Втім, у неї вже позаду зустрічі з Динамо і Шахтарем.
Нагадаємо, що завтра грають
Карпати (1) - Таврія (3)
... в неділю
Металург З (1) - Іллічівець (3)
Ворскла (3) - Чорноморець (3)
Арсенал (3) - Дніпро (9)
Металург Д (0) - Металіст (7)
... а в понеділок тур завершать
Волинь (7) - Шахтар (9)
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