Олімпіада: протест України щодо бою Хитрова відхилили остаточно

Протест української сторони остаточно відхилений. Про це інформує НОК України.

За підсумками боксерського поєдинку 1/8 фіналу, в якому у ваговій категорії до 75кг зустрічались українець Євген Хитров та британець Ентоні Огого, українська сторона відповідно до усіх норм регламенту Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA) протягом виділених 30 хвилин подала офіційний протест з вимогою переглянути результат поєдинку.

У документі були вказані 5 чітких пунктів, які, на переконання української сторони, говорять на користь нашого боксера та мали змінити остаточне рішення суддів.

Однак не зважаючи на вагомі аргументи, рішенням Спортивного журі AIBA протест не був прийнятий.

Тим не менш, українська делегація на чолі з президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою продовжила вживати всіх можливих заходів для відновлення справедливості.

Був проведений ряд зустрічей на рівні керівництва AIBA, Спортивного журі та суддівського корпусу, під час яких обгорювався український протест на результат бою.

Однак, міжнародна асоціація любительського боксу залишилась на своїй позиції, відмовивши у прийнятті протесту.

Українська делегація з провідними адвокатами опрацювала питання щодо подання позову до Спортивного арбітражного суду. Але, нажаль, рішення АІВА щодо перегляду результату боя до юрисдикції Суду, як і інших установ не належить.

Українська делегація висловлює своє невдоволення відсутністю правил чесної гри у данному поєдинку та вважає результат бою Хитров-Огого таким, що не відповідає реальній дійсності, йдеться у повідомленні.