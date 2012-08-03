У ФФУ вже знайшли заміну Суркісу

Про це повідомляє прес-служба прес-служба ФФУ.

У прес-службі зазначили, що інших пропозицій щодо кандидатур на обрання президентом ФФУ у визначений термін не надходило. Також повідомляється, що 17 липня на адресу Виконкому ФФУ надійшла заява від А.Конькова, якою він надав свою згоду на участь у виборах на посаду президента ФФУ.

XIV звітно-виборний Конгрес ФФУ відбудеться у неділю, 2 вересня у київському Будинку футболу.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент ФФУ Григорій Суркіс повідомив, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах нового президента ФФУ.

“Я запрошую на нього пресу, але відразу зазначу, що свою кандидатуру на виборах президента ФФУ подавати не буду. У кожної людини наступає момент, коли необхідно відпочити, перевести дух. Мені є чим займатися і час у мене буде розписаний похвилинно, тому я не бачу в цьому проблеми”, - сказав Г.Суркіс.

А.Коньков наразі є спортивним директором футбольного клубу "Сталь" Алчевськ Луганської області.