Судді на Олімпіаді вкрали у нашого боксера перемогу, зробивши арифметичну помилку

2 серпня на Олімпіаді в ринг вийшли Євген Хитров у вазі до 75 кг проти Ентоні Огого. Насторожувало, що суперник нашого чемпіона світу - британець, пише «Сегодня».

До суддів в боксі на Олімпіаді уже накопичилося чимало претензій, а тут господар Ігор у ринзі. Вже перший раунд підтвердив побоювання. У першій трихвилинці, в якій українець був як мінімум не гірше, перемогу віддали Огого - 5:3. Побачивши це, Євген у другому раунді посилив натиск - і двічі відправив суперника в нокдаун. Однак повне домінування Хитрова оцінили лише одним очком переваги (7:6 в раунді).

У заключній трихвилинці українець знову повністю диктував свої умови. Британець всіляко намагався уникнути дострокової поразки, викидав капу, щоб перепочити. У підсумку судді сильно задумалися з прийняттям результату. Рефері дві хвилини протримав в рингу боксерів, тримаючи їх за руки. Євген перехрестився. На всякий випадок, осінив себе хрестом і Огого. Британський бог і судді вибрали свого. Нарахували рівний підсумковий рахунок - 18:18. В аматорському боксі при рівності балів враховуються так звані "брудні удари". Але й тут п'ятеро суддів нарахували рівність - 52:52! І кожен із суддів просто називав переможця. Поляк, італієць, аргентинець, француз, марокканець проголосували, і переможцем оголосили Огого.

Наша команда оперативно подала протест на результат бою. До речі, в залі був присутній президент нашого НОК Сергій Бубка. Вселяло оптимізм і те, що японцям вдалося повернути перемогу своєму боксеру Сатоши Шиміцу в бою з азербайджанцем Абдулгамідовим, програному при вкрай спірному суддівстві. А в нашому випадку - очевидна перевага Хитрова, плюс брудна арифметична помилка, допущена арбітрами при підрахунку "брудних ударів".

Дані взяті з офіційного сайту Олімпіади-2012:

Огого: 5 +5 +5 +6 +5 +6 +7 +6 +7 = не посперечаєшся, 52

Хитров: 2 +3 +3 +7 +6 +7 +10 +8 +7 = це, вибачте, 53.

Однак, як повідомив британський Sky, протест українців представниками AIBA (міжнародної федерації) відхилений. З формулюванням: "Немає підстав".