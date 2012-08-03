Володимир Кличко знайшов собі наступну жертву

Про це повідомляє польський портал Bokser.Org.

"Поляк ставить чоло ніким не переможеному чемпіону вже вісім років на стадіоні Imtech Arena у Гамбурзі. Ставкою поєдинку будуть чемпіонські пояси українця федерацій WBO, WBA, IBF i IBO", - повідомляє портал.

За його даними, команди боксерів зараз узгоджують деталі майбутнього бою, котрий може відбутися або наприкінці листопада, або в грудні у Німеччині.

Арена, на якій пройде поєдинок, може вмістити 60 тисяч глядачів.

Портал нагадує, що 32-річний М.Вах, якого називають "Вікінгом", останні сім своїх боїв закінчив нокаутом, зауваживши, що серед його противників були Тай Філдс, Джейсон Гаверн та Кевін Макбрайд.

Як повідомляв УНІАН, у травні польські медіа повідомляли, що М.Вах може зустрітися в бою зі старшим братом Володимира Кличка, також чемпіоном світу Віталієм Кличком.

Віталій Кличко, якому у липні цього року виповнився 41 рік, вже проводив поєдинки з двома польськими боксерами: Альбертом Сосновським у травні 2010 року та Томашем Адамеком у вересні минулого року.