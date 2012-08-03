Українські олімпійці мають шанси на медалі (програма дня)

Згідно з даними, розміщеними на сайті НОК України, сьогодні змагання пройдуть у таких видах програми:

09:00 - 16:20 Стрільба з лука. Індивідуальні змагання, чоловіки.

09:00 - 12:15 Кульова стрільба. Гвинтівка, лежачи, чоловіки (борються Айвазян Артур і Куліш Сергій).

10:30 - 15:00 Кульова стрільба. Швидкострільний пістолет, чоловіки (стріляє Бондарчук Роман).

09:30-16:50 Дзюдо. Вагова категорія +100 кг, чоловіки (українець Бондаренко Станіслав). Вагова категорія +78 кг, жінки (бореться українка Кіндзерська Ірина).

10:00 - 20:00 Плавання. Різні види (50 м вільний стиль – Степанюк Дарина; 1500 м вільний стиль - Фролов Сергій).

10:00 - 21:55 Легка атлетика.

Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація Семенов Андрій.

Багатоборство, жінки - Добринська Наталія.

Біг 100 м з барєрами - Йосипенко Людмила.

Стрибки у висоту - Мельниченко Ганна.

Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація - Саладуха Ольга, Князева Ганна, Демидова Ганна.

Біг 100 м, жінки 1 коло - Повх Олеся і Погребняк Наталія.

Біг 400 м з барєрами, чоловіки, 1 коло – Мельников Станислав.

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація - Сокирський Олексій, Дриголь Олександр, Рубанко Артем.

Біг 400 м, жінки, 1 коло - Логвиненко Аліна і Пигида Наталія.

Біг 3000 м з перешкодами,чоловіки. 1 коло - Слобаденюк Вадим.

Багатоборство, жінки: штовхання ядра, біг 200 м - Добринська Наталія, Йосипенко Людмила, Мельниченко Ганна.

Метання диска, жінки. Кваліфікація - Карсак Катерина і Семенова Наталія.

Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація - Кузнецов Віктор.

Біг 10000 м, жінки. Фінал - Скрипак Ольга.

10:00 – 12:10 Веслування академічне. Фінали.

11:00 - 15:30 Кінний спорт. Виїздка.

12:00 - 20:00 Теніс. Одиночний розряд, чоловіки. 1/2фінала.

13:30 - 22:30 Бокс. Вагова категорія 69кг, чоловіки. 1/16 фіналу.

14:30 Стрибки у воду. Трамплін 3м, індивідуальні змагання, жінки - Федорова Олена і Письменська Анна.

16:30 - 18:55 Велосипедний спорт – трек. Кейрін - Папежук Ірина.

Командна гонка. Кваліфікація - Калітовська Леся, Галюк Світлана, Бочкарьова Єлизавета.

14:00 - 16:15 Стрибки на батуті. Індивідуальні стрибки, чоловіки - Нікітін Юрій.

За підсумками вчорашнього дня змагань українські спортсмени залишились без медалей і тепер з 6 медалями (2 золота і 4 бронзи) Україна посідає 15 місце в рейтинзі команд. Лідирують і надалі збірні Китаю (34 нагороди), США (37 нагород) та Південна Корея (14 медалей).