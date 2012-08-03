Австралійський олімпієць влаштував у Лондоні п'яний дебош

Інцидент стався в містечку Егхем, неподалік від олімпійських гребних каналів. Спортсмен, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, розбив скло магазину. Після цього він втратив свідомість і вдарився головою об підлогу, повідомляє gazeta.ru.

Лондонські поліцейські затримали Буша і відправили його до лікарні, де його і привели до тями. Поліцейські офіційних звинувачень весляру не пред'явили і відпустили на свободу.

«Я отримав дзвінок з поліції о 3:00 ночі, - розповів лідер австралійської команди веслярів Нік Грін. - Вони сказали, що приймуть рішення про покарання пізніше, коли отримають більше інформації».

Для 21-річного Буша це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Раніше він брав участь в чемпіонатах світу з веслування у віці до 23 років, де демонстрував високі результати.

Нагадаємо, австралійський екіпаж посів лише шосте місце у фіналі змагань вісімок в академічному веслуванні.