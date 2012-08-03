Олімпіада: Україна відстоюватиме Хитрова у Спортивному арбітражному суді

Про це повідомила дворазова чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова під час телемосту Лондон - Київ, повідомляє ТСН Проспорт.

Президент НОК України Сергій Бубка та президент федерації боксу України готують відповідні документи і добиватимуться правди в САС.

Нагадаємо, що Євген Хитров переконливо виглядав у бою з британським боксером Ентоні Огого, двічі відправивши того у нокдаун і впевнено вигравши другий та третій раунди. Однак судді були іншої думки. Офіційно бій закінчився з рахунком 18:18, а за додатковими підрахунками ударів судді віддали перевагу господарю Олімпіади.