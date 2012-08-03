Олімпіада: Україна відстоюватиме Хитрова у Спортивному арбітражному суді
08:20, 03 серпня 2012Спорт
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Україна оскаржуватиме результат бою Хитров - Огого у Лозаннському Спортивному арбітражному суді, який під час Олімпіади проводить виїзні засідання у Лондоні.
Перемогу судді віддали Огого
Про це повідомила дворазова чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова під час телемосту Лондон - Київ, повідомляє ТСН Проспорт.
Президент НОК України Сергій Бубка та президент федерації боксу України готують відповідні документи і добиватимуться правди в САС.
Нагадаємо, що Євген Хитров переконливо виглядав у бою з британським боксером Ентоні Огого, двічі відправивши того у нокдаун і впевнено вигравши другий та третій раунди. Однак судді були іншої думки. Офіційно бій закінчився з рахунком 18:18, а за додатковими підрахунками ударів судді віддали перевагу господарю Олімпіади.
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