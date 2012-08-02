Олімпіада: Україна подала протест на підсумки бою Хитров - Огого

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

Як зазначається в повідомленні, Є.Хитрову в поєдинку з Е.Огого (вагова категорія 78 кг) було оголошено поразку. За результатами поєдинку обидва боксери отримали по 18 очок, а українець навіть послав свого суперника двічі у нокдаун, проте арбітри чомусь присудили перемогу представнику господарки Олімпіади.

Як повідомив заступник шефа місії у Лондоні, директор департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту Олександр Артем'єв, українська сторона на чолі з президентом НОК Сергієм Бубкою та представництвом команди боксерів вже подали протест.

"Ми подали протест вчасно, вже заплатили внесок. Зараз чекаємо, що його розглянуть та приймуть рішення. Якісь результати очікуємо не раніше, ніж за півгодини", - сказав заступник шефа місії.