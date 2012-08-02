Кнуру Фунтіку підшукали «апартаменти» з власним душем

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, учора, після завершення карантину, ветеринари дозволили перевезти Фунтіка на місце його подальшого утримання. Тепер кожен бажаючий може відвідати кнура-віщуна та підгодувати його спеціальними кормами, а також зробити фото на пам’ять.

«Улюбленець київської фан-зони кнур Фунтік почувається добре. Кнур мешкає у просторому вольєрі з власним душем і зручним підходом для відвідувачів, тут він постійно перебуває на свіжому повітрі, гарно харчується, має постійний ветеринарний догляд та користується неабиякою увагою гостей ферми», – повідомив господар Ясногородської страусиної ферми Сергій Радченко.

Раніше дворічний кнур Фунтик жив у селі за 20 кілометрів від Києва. Він важить 380 кілограмів, а його улюбленою їжею є кукурудзяні палички, банани, яблука та тістечка.