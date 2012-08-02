Найбідніші країни обіцяють своїм олімпійцям найвищі премії

Сума винагороди, яку обіцяє Національний олімпійський комітет Узбекистану можливим олімпійським чемпіонам - 811 тис. євро, повідомляє Инопресса з посиланням на Le Figaro.

Це найвища винагорода серед усіх 204 країн-учасниць, а також це величезна сума для країни, чий ВВП на душу населення (за ПКС) ледве перевищує 2800 євро на рік. Одна золота медаль принесе її володарю близько 290 середніх зарплат його співвітчизника.

Подібна практика поширена в Центральній і Південно-Східній Азії. Вірменія та Азербайджан також обіцяють щедру винагороду. У Вірменії розмір винагороди пояснюється іншими причинами: місцевий меценат фінансує 85% премій. Згідно з дослідженням PwC, кількість медалей на Іграх залежить від величини населення та економічного розвитку країни. Таким чином, найбідніші країни можуть не боятися виявляти щедрість.

Франція веде себе більш скромно. Золота медаль принесе 50 тис. євро, срібна - 20 тис., бронзова - 13 тис., повідомляє видання. Ці суми не змінилися з пекінських Ігор, але тепер з них буде зніматися податок. Британський уряд попередив, що атлети не отримають жодних премій, оскільки вони не потребують такого стимулу, виступаючи перед рідною публікою, відзначається в статті.