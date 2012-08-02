Сьогодні українці продовжать боротьбу за олімпійські медалі (програма дня)

Як повідомляє сайт НОК України, сьогодні за медалі боротимуться у таких видах програми:

09:50 - 11:50 Веслування академічне. М 2Х чоловіки. Фінал.

09:00 - 16:20 Стрільба з лука. Індивідуальні змагання, жінки.

09:30 - 16:50 Дзюдо. Вагова категорія 100 кг, чоловіки (бореться українець Блошенко Артем).

Вагова категорія 78 кг, жінки (українка Прищепа Марина).

10:00 - 20:28 Плавання. Різні види. (50 м вільним стилем пливе Говоров Андрій; 200 м на спині пливе Зевіна Дарина).

10:00 - 16:30 Теніс настільний. Одиночний розряд, чоловіки.

10:30 - 13:00 Кульова стрільба. Швидкострільний пістолет, чоловіки (бере участь українець Бондарук Роман).

11:00 - 15:30 Кінний спорт. Виїздка. Гран Прі. Кваліфікація (бере участь українська спортсменка Кисельова Світлана).

11:30 - 20:00 Теніс. Змішаний розряд. Одиночний розряд, чоловіки.

12:00 - 18:00 Вітрильний спорт. Вітродошка (чоловіки, жінки). Клас “Фінн”, чоловіки.

12:30 - 20:00 Бадмінтон. Одиночний розряд(чоловіки, жінки).

13:30 - 22:30 Бокс. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. 1/16 фіналу (б’ється українець Василь Ломаченко)

Вагова категорія 75 кг, чоловіки. 1/16 фіналу

16:30 - 18:30 Гімнастика спортивна. Багатоборство, жінки.

17:30 - 18:30 Велосипедний спорт - трек. Командний спринт (змагатимуться українки Шуліка Любов і Цьось Олена).

Після вчорашнього вдалого для України дня, коли здобули 1 золоту медаль та дві бронзові, у загальному рейтингу команд із 6 нагородами (два золота, чотири бронзи) Україна посідає 13 місце. Лідирують і надалі Китай, США, а Францію з третьої сходинки потіснила Південна Корея.