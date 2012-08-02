Сьогодні українці продовжать боротьбу за олімпійські медалі (програма дня)
Тривають ХХХ Літні Олімпійські ігри у Лондоні. Сьогодні українські спортсмени поборються за чергові комплекти нагород.
Як повідомляє сайт НОК України, сьогодні за медалі боротимуться у таких видах програми:
09:50 - 11:50 Веслування академічне. М 2Х чоловіки. Фінал.
09:00 - 16:20 Стрільба з лука. Індивідуальні змагання, жінки.
09:30 - 16:50 Дзюдо. Вагова категорія 100 кг, чоловіки (бореться українець Блошенко Артем).
Вагова категорія 78 кг, жінки (українка Прищепа Марина).
10:00 - 20:28 Плавання. Різні види. (50 м вільним стилем пливе Говоров Андрій; 200 м на спині пливе Зевіна Дарина).
10:00 - 16:30 Теніс настільний. Одиночний розряд, чоловіки.
10:30 - 13:00 Кульова стрільба. Швидкострільний пістолет, чоловіки (бере участь українець Бондарук Роман).
11:00 - 15:30 Кінний спорт. Виїздка. Гран Прі. Кваліфікація (бере участь українська спортсменка Кисельова Світлана).
11:30 - 20:00 Теніс. Змішаний розряд. Одиночний розряд, чоловіки.
12:00 - 18:00 Вітрильний спорт. Вітродошка (чоловіки, жінки). Клас “Фінн”, чоловіки.
12:30 - 20:00 Бадмінтон. Одиночний розряд(чоловіки, жінки).
13:30 - 22:30 Бокс. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. 1/16 фіналу (б’ється українець Василь Ломаченко)
Вагова категорія 75 кг, чоловіки. 1/16 фіналу
16:30 - 18:30 Гімнастика спортивна. Багатоборство, жінки.
17:30 - 18:30 Велосипедний спорт - трек. Командний спринт (змагатимуться українки Шуліка Любов і Цьось Олена).
Після вчорашнього вдалого для України дня, коли здобули 1 золоту медаль та дві бронзові, у загальному рейтингу команд із 6 нагородами (два золота, чотири бронзи) Україна посідає 13 місце. Лідирують і надалі Китай, США, а Францію з третьої сходинки потіснила Південна Корея.