Губернатор обіцяє олімпійським чемпіонкам квартири

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації ОДА з посиланням на О.Вілкула.

Голова ОДА привітав вихованок Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, представниць спортивного клубу «Дзержинка» Яну Дементьєву, Наталію Довготько, Анастасію Коженкову та Катерину Тарасенко з перемогою на Олімпіаді і обіцяє урочисту зустріч олімпійських чемпіонок в Дніпропетровську у найближчу п’ятницю.

За даними ОДА, у 2010 році з обласного бюджету Дніпропетровщини було виділено 2,5 млн грн на придбання спортивного інвентарю для спортсменів з академічної веслування. Зокрема на ці кошти були закуплені найсучасніші спортивні човни «Емпахер», на яких тренувалися майбутні чемпіонки Олімпіади в Лондоні.

Раніше О.Вілкул заявляв, що призерам та переможцям Олімпійських ігор у Лондоні з Дніпропетровської області будуть виділені квартири.

В ХХХ літніх Олімпійських іграх беруть участь 30 спортсменів із Дніпропетровської області