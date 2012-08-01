Олімпіада: Україна піднялася з 17-го на 10-е місце в загальнокомандному заліку

Україна піднялася з 17-го на 10-е місце в загальнокомандному заліку на Олімпіаді в Лондоні після виграшу другої золотої медалі.

Про це свідчить таблиця медалей країн, розміщена на сайті Чемпионат.ру.

Перше місце займає Китай (13 золотих, 6 срібних, 4 бронзові), друге місце - США (9-8-7), третє – Франція (4-3-4), четверте – Німеччина (3-4-1), п'яте - Південна Корея (3-2-3), шосте - КНДР (3-0-1), сьоме – Казахстан (3-0-0), восьме - Італія (2-4-2), дев'яте – Росія (2-2-4), десяте – Україна (2-0-2), одинадцяте - ПАР (2-0-0), дванадцяте - Японія (1-4-8), тринадцяте – Австралія (1-4-2), чотирнадцяте – Велика Британія (1-2-3), п'ятнадцяте - Румунія (1-2-2).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, українська збірна на Олімпіаді в Лондоні завоювала «золото» в академічному веслуванні - командному виді змагань.

Олімпійськими чемпіонками стали українки Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталя Довгодько і Катерина Тарасенко. Це "золото" вже друге в скарбничці збірної України на ювілейних XXX Олімпійських Іграх в Лондоні.

Першу золоту медаль здобула Яна Шемякіна в індивідуальних змаганнях з фехтування.