Україна взяла друге золото на Олімпіаді в Лондоні

Україна взяла золото в академічному веслуванні - командному виді змагань.

Олімпійськими чемпіонками стали українки Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталя Довгодько та Катерина Тарасенко. Це золото вже друге в скарбничці збірної України на ювілейних XXX Олімпійських Іграх в Лондоні. Нагорода вищої проби стала першою в історії українського академічного веслування.

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