Україна взяла друге золото на Олімпіаді в Лондоні
14:17, 01 серпня 2012Спорт
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Україна взяла золото в академічному веслуванні - командному виді змагань.
Катерина Тарасенко, Наталя Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва - олімпійські чемпіонки
Олімпійськими чемпіонками стали українки Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталя Довгодько та Катерина Тарасенко. Це золото вже друге в скарбничці збірної України на ювілейних XXX Олімпійських Іграх в Лондоні.
Нагорода вищої проби стала першою в історії українського академічного веслування.
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