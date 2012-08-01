Україна взяла друге золото на Олімпіаді в Лондоні

14:17, 01 серпня 2012
Спорт
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Україна взяла золото в академічному веслуванні - командному виді змагань.

Катерина Тарасенко, Наталя Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва - олімпійські чемпіонки

Олімпійськими чемпіонками стали українки Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталя Довгодько та Катерина Тарасенко. Це золото вже друге в скарбничці збірної України на ювілейних XXX Олімпійських Іграх в Лондоні.

Нагорода вищої проби стала першою в історії українського академічного веслування.

 

 

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