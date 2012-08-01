Яких медалей сьогодні чекати з Лондона Україні (програма дня)

Як повідомляє сайт НОК України, сьогодні за медалі поборються у таких видах програми:

09:00 - 19:00 Стрільба з лука. Індивідуальні змагання, чоловіки, жінки. 1/32 та 1/16 фіналу.

9:00 - 16:00 Кульова стрільба. Малокаліберний пістолет, жінки. Залікова стрільба/ Фінал (участь від України бере Костевич Олена, яка вже має бронзу Лондона).

09:00 - 21:00 Бадмінтон. Одиночний розряд (чоловіки, жінки). 1/16 фіналу.

9:00 - 20:00 Фехтування. Шпага чоловіки, індивідуальні змагання (змагається українець Карюченко Дмитро).

09:30 - 16:50 Дзюдо. Вагова категорія 90 кг, чоловіки (українець Гонтюк Роман).

Вагова категорія 70 кг, жінки (українка Смаль Наталія).

10:20 - 12:30 Веслування академічне. Парні четвірки. Жінки. Фінал (з другим часом кваліфікувались українки Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталія Довгодько та Катерина Тарасенко).

11:30 - 20:00 Теніс. Змішаний розряд. 1 раунд (українці Стаховський Сергій та Бондаренко Катерина).

12:00 - 18:00 Вітрильний спорт. Вітродошка (чоловіки, жінки). Клас “Лейзер”,чоловіки.

13:10 - 20:30 Фехтування. Шабля жінки, індивідуальні змагання (участь бере українка Харлан Ольга).

13:30 - 23:30 Бокс. Вагова категорія 91кг, чоловіки. 1/16 фіналу (б’ється українець Усік Олександр).

15:00 Стрибки у воду. Трамплін 3м, синхрон, чоловіки. Фінал (українці Кваша Ілля, Пригоров Олексій).

16:30 - 19:35 Гімнастика спортивна. Багатоборство, чоловіки (українські учасники Куксенков Микола, Верняєв Олег, Степко Олег).

10:00 - 21:09 Плавання (у різних видах програми беруть участь українські спортсмени Степанюк Дарина, Ісаков Олександр, Дзеркаль Ганна, Шемберев Максим, Зевіна Дарина, Степанюк Дарина, Лівер Марія, Дзеркаль Ганна).

Після вчорашнього "сухого" на медалі дня у загальному рейтингу команд із 3 нагородами (одне золото, дві бронзи) Україна посідає 17 місце. Лідирують і надалі Китай, США та Франція.