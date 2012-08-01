Американський пловець побив абсолютний рекорд української гімнастки

Здобувши 19-у олімпійську медаль у своїй спорітівной кар'єрі, він оновив досягнення видатної української радянської гімнастки Лариси Латиніної, який тримався 48 років, повідомляє РІА "Новости".

Свої 18-у і 19-у олімпійські нагороди 27-річний Фелпс виборов 31 липня. Спершу він став срібним призером у плаванні на 200 метрів батерфляєм, після чого виграв золото у складі збірної США в естафеті 4 по 200 метрів вільним стилем.

Латиніна на Олімпіадах 1956, 1960 і 1964 років виграла 9 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалей - всього 18 нагород.

В активі американця на даний момент 15 золота, 2 срібла та 2 бронзи.

На Олімпіаді-2012 в Лондоні Фелпс ще має виступити в трьох дисциплінах: 100 метрів батерфляєм, 200 метрів комплексним плаванням і естафета 4 по 100 комплексом.