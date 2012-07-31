Азаров: премії олімпійцям будуть вищими, ніж у Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив журналістам після відвідання Республіканського вищого училища фізичної культури в Києві.

«Я був у Лондоні на відкритті Олімпійських ігор і розмовляв зі своїми колегами. Цікавився, які преміальні виплачує країна своїм олімпійським чемпіонам. Прийшов до висновку, що нам треба не відставати. Тому завтра уряд розгляне й таке рішення прийме», - сказав М.Азаров.

Він не озвучив розміри нових премій для переможців на Олімпійських іграх, проте зазначив, що рівень виплат буде вищий, ніж у Російській Федерації.

«Наш розмір премій буде не менший російського, а дещо більший. Я вам скажу, скільки в Росії – в Росії 123 тисячі доларів. Наші спортсмени отримуватимуть преміальні не менші, принаймні, ніж у наших сусідів», - сказав М.Азаров.

Крім того, він привітав усю Україну з першою золотою медаллю на Олімпійських іграх і висловив надію, що українські спортсмени на Олімпіаді в Лондоні завоюють ще не одну медаль.

Як повідомлялося, досі українські спортсмени за золоту медаль на Олімпіаді отримували 100 тис. дол., срібну - 70 тис., бронзову - 50 тис. дол.