Динамо виграло у Феєнорда
21:52, 31 липня 2012Спорт
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Київське Динамо стартувало в кваліфікації Ліги Чемпіонів.
Динамо (Київ) змусило фанів понервуватися
У Києві завершився поєдинок проти нідерландського Феєнорда. Рахунок 2:1 на користь киян.
Голи забивали: Рубен Схакен на 49-тій хвилині, Лекс Імерс у свої ворота (55) та Браун Ідейє (69).
Гра біло-синіх подарувала їхнім фанам багато "валідольних" хвилин. Також можна констатувати, що головною проблемою динамівців залишається реалізація моментів.
Зазначимо, що гра у відповідь відбудеться в Голандії 7 серпня.
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