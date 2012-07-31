Динамо виграло у Феєнорда

У Києві завершився поєдинок проти нідерландського Феєнорда. Рахунок 2:1 на користь киян.

Голи забивали: Рубен Схакен на 49-тій хвилині, Лекс Імерс у свої ворота (55) та Браун Ідейє (69).

Гра біло-синіх подарувала їхнім фанам багато "валідольних" хвилин. Також можна констатувати, що головною проблемою динамівців залишається реалізація моментів.

Зазначимо, що гра у відповідь відбудеться в Голандії 7 серпня.