Підсумки футбольного вік-енду в Європі
«Евертон» повернувся у п`ятірку
|Фото Reuters
Клуб Ліверпуля перемістився на 5-ий рядок турнірної таблиці, завдяки домашній перемозі над «Боро», яка, до речі, стала першою, яку клуб взяв на рідному стадіоні від самого початку нинішнього сезону. На самому початку гри, на 7-ій хвилині, захисник Джолеон Лескотт вивів свою команду вперед, відмінно зігравши на другому поверсі і записавши на свій рахунок вже 4-й гол в нинішньому чемпіонаті. А другий м`яч влетів у ворота Марка Шварцера за дві хвилини до годинної відмітки ігрового часу. Його забив південноафриканський півзахисник Стівен Пієнар, що відгукнувся на відмінний пас іспанця Мікеля Артети.
Нагадаємо, що тур завершиться у понеділок матчем «Тоттенхем» - «Астон Вілла».
Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга
8-й тур
Евертон - Мідлсбро 2:0.
|Трезеге приніс «Ювентусу» перемогу. Фото АР
Чемпіонат Італії. Серія А
6-й тур
Торіно - Ювентус 0:1
Мілан - Катанья 1:1
Наполі - Дженоа 1:2
Емполі - Палермо 3:1
Реджина - Лаціо 1:1
Сампдорія - Аталанта 3:0
Удінезе - Парма 2:1
Кальярі - Сієна 1:0
В іспанській Примері завершився 6-й тур. Мадридський «Реал» гостював у колишнього клубу свого нового головного тренера – «Хетафе» - і добився мінімальної перемоги. Після шести турів «Реал» продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи в своєму активі 16-ть очок.Також з мінімальним рахунком перемогли і «Валенсія» з «Вільярреалом», що випередили в таблиці «Барселону» і займають друге і третє місця відповідно.
Чемпіонат Іспанії. Примера
6-й тур
Гетафе - Реал Мадрид 0:1
Рекреатіво - Валенсія 0:1
Вільярреал - Атлетік 1:0
Атлетіко - Осасуна 2:0
Еспаньйол - Депортіво 1:0
Бетіс - Майорка 3:0
Вальядолід - Мурсія 1:4
Альмерія - Расінг 0:1
В неділю в німецькій бундеслізі пройшли два завершальні матчі 8-го туру. «Енергі» зумів заробити третє очко в нинішньому чемпіонаті, зігравши удома внічию з «Айнтрахтом», а «Дуйсбург» зазнав чергової поразки, на виїзді поступившись «Ганноверу».
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
8-й тур
Енергі - Айнтрахт 2:2
Ганновер - Дуйсбург 2:1
Вердер - Армінія 8:1
Гамбург - Вольфсбург 2:2
Бохум - Нюрнберг 3:3
Ганза - Штутгарт 2:1
Карлсруе - Боруссія Д 3:1 .
Байєр - Баварія 0:1
Чемпіонат Франції. Ліга 1
Перенесений матч 3-го туру
Ліон - Ланс 3:0 .
Завдяки цій перемозі, Ліон вийшов на перше місце.
Перенесений матч 3-го туру
Кан - Тулуза 2:1
29 і 30 вересня проходили матчі 25-го туру російської прем`єр-ліги.
Чемпіонат Росії. Прем`єр-ліга
25-й тур
Зеніт – ЦСКА 2:1
Спартак – Хімкі 2:0
Луч-Енергія – Рубін 2:0
Амкар – Локомотив 1:0
Томь – Кубань 2:0
Сатурн – Москва 0:0
Динамо – Крилья Совєтов 1:1
Ростов – Спартак 0:1
За матеріалами Совспорт