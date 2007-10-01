Підсумки футбольного вік-енду в Європі

На вихідних відбулися чергові матчі в європейських чемпіонатах. В неділю в англійській Прем`єр-лізі пройшов передостанній матч 8-го туру. «Евертон» на своєму полі приймав «Мідлсбро» і добився упевненої перемоги.

Клуб Ліверпуля перемістився на 5-ий рядок турнірної таблиці, завдяки домашній перемозі над «Боро», яка, до речі, стала першою, яку клуб взяв на рідному стадіоні від самого початку нинішнього сезону. На самому початку гри, на 7-ій хвилині, захисник Джолеон Лескотт вивів свою команду вперед, відмінно зігравши на другому поверсі і записавши на свій рахунок вже 4-й гол в нинішньому чемпіонаті. А другий м`яч влетів у ворота Марка Шварцера за дві хвилини до годинної відмітки ігрового часу. Його забив південноафриканський півзахисник Стівен Пієнар, що відгукнувся на відмінний пас іспанця Мікеля Артети.

Нагадаємо, що тур завершиться у понеділок матчем «Тоттенхем» - «Астон Вілла».

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга

8-й тур

Евертон - Мідлсбро 2:0.

В італійській серії А завершився 6-й тур. «Ювентус» лише на третій хвилині компенсованого часу зумів вирвати перемогу в туринському дербі. "Стара синьйора" вийшла на друге місце в турнірній таблиці, випередивши «Фіорентіну» і «Рому». «Мілан» в черговий раз не зміг порадувати трибуни «Сан Сіро» перемогою, так само як і «Лаціо», який на виїзді зіграв внічию з «Реджиною». І римський, і міланський клуби напередодні другого матчу групового етапу Ліги чемпіонів плентаються у середині таблиці з ідентичними показниками (1 перемога, 4 нічиїх і 1 поразка).

Чемпіонат Італії. Серія А

6-й тур

Торіно - Ювентус 0:1

Мілан - Катанья 1:1

Наполі - Дженоа 1:2

Емполі - Палермо 3:1

Реджина - Лаціо 1:1

Сампдорія - Аталанта 3:0

Удінезе - Парма 2:1

Кальярі - Сієна 1:0

В іспанській Примері завершився 6-й тур. Мадридський «Реал» гостював у колишнього клубу свого нового головного тренера – «Хетафе» - і добився мінімальної перемоги. Після шести турів «Реал» продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи в своєму активі 16-ть очок.Також з мінімальним рахунком перемогли і «Валенсія» з «Вільярреалом», що випередили в таблиці «Барселону» і займають друге і третє місця відповідно.

Чемпіонат Іспанії. Примера

6-й тур

Гетафе - Реал Мадрид 0:1

Рекреатіво - Валенсія 0:1

Вільярреал - Атлетік 1:0

Атлетіко - Осасуна 2:0

Еспаньйол - Депортіво 1:0

Бетіс - Майорка 3:0

Вальядолід - Мурсія 1:4

Альмерія - Расінг 0:1

В неділю в німецькій бундеслізі пройшли два завершальні матчі 8-го туру. «Енергі» зумів заробити третє очко в нинішньому чемпіонаті, зігравши удома внічию з «Айнтрахтом», а «Дуйсбург» зазнав чергової поразки, на виїзді поступившись «Ганноверу».

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

8-й тур

Енергі - Айнтрахт 2:2

Ганновер - Дуйсбург 2:1

Вердер - Армінія 8:1

Гамбург - Вольфсбург 2:2

Бохум - Нюрнберг 3:3

Ганза - Штутгарт 2:1

Карлсруе - Боруссія Д 3:1 .

Байєр - Баварія 0:1

Чемпіонат Франції. Ліга 1

Перенесений матч 3-го туру

Ліон - Ланс 3:0 .

Завдяки цій перемозі, Ліон вийшов на перше місце.

Перенесений матч 3-го туру

Кан - Тулуза 2:1

29 і 30 вересня проходили матчі 25-го туру російської прем`єр-ліги.

Чемпіонат Росії. Прем`єр-ліга

25-й тур

Зеніт – ЦСКА 2:1

Спартак – Хімкі 2:0

Луч-Енергія – Рубін 2:0

Амкар – Локомотив 1:0

Томь – Кубань 2:0

Сатурн – Москва 0:0

Динамо – Крилья Совєтов 1:1

Ростов – Спартак 0:1

За матеріалами Совспорт