Скандал на Олімпіаді: рекорд китайської плавчині назвали «неможливим»

Як нагадує ВВС Україна, 28 липня вона побила світовий рекорд у запливі на 400 метрів серед жінок і пропливла останнє коло швидше, аніж переможець у тому ж виді змагань серед чоловіків.

Провідний американський тренер Джон Леонард назвав виступ Є Шівен "неможливим".

Є Шівен не провалила тесту на допінг, і це викликало гнівну реакцію китайських соцмереж, користувачі яких припускали, що це може бути шахрайство.

За інформацією РІА «Новости», Є Шівен пропливла дистанцію 400 м за 4 хв. 28,43 секунди і обновила світовий рекорд, що належав одній з її суперниць по запливу - австралійці Стефані Райс. Другою фінішувала Елизабет Бейсел (США) з часом 4.31,27, третьою - ще одна китайська плавчиня Лі Сюаньсюй (4.32,91).

Сьогодні Є Шівен братиме участь у запливі на 200 метрів.