Тренер олімпійської збірної України: У нас фактично вкрали медаль

Перший віце-президент Української федерації гімнастики Ігор Коробчинський прокоментував ситуацію, коли наша чоловіча збірна опинилася на четвертому місці після апеляції збірної Японії, повідомляє прес-служба НОК України.

«Для усіх нас це шок. Я побував на багатьох Олімпіадах, але такого ще не бачив. Японський гімнаст завалив зіскок, тому ставити йому таку високу оцінку було несправедливістю. Натомість наша команда була єдиною, яка відпрацювала без грубих помилок. Та справжні чоловіки не плачуть, вони ображаються. Думаю, перед особистими фіналами хлопці візьмуть себе в руки», - сказав Коробчинський.

А головний тренер збірної з гімнастики Юлій Куксенков заявив, що Україну обікрали.

"Я розчарований, адже фактично у нас вкрали медаль. На мою думку, наша команда заслуговувала срібної нагороди. Британцям, які фінішували третіми, судді трохи завищували оцінку", - сказав він.

"Мало хто знає, що Микола Куксенков вийшов на олімпійський поміст після дуже складної травми ноги. Команда рівно та впевнено пройшла. Звісно, після такого психологічного удару складно буде налаштуватися на боротьбу в індивідуальному раунді. Настрою немає. Але постараємося зробити все можливе", - додав тренер.

Зазначимо, що згідно з регламентом подавати апеляцію на оцінку японської збірної наша делегація не могла. Оскаржувати можна тільки суму балів своєї команди.