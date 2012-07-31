За що сьогодні на Олімпіаді боротимуться українці (програма дня)

Як повідомляє сайт НОКУ сьогодні відбудуться змагання у таких видах спорту:

9:30 - 12:30 Дзюдо. Чоловіки до 81 кг (бере участь українець Василенко Артем).

11.00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап.

11:14 - 11:45 Плавання. Чоловіки. 200м брасом (серед учасників - українець Борисик Ігор)

12:00 Важка атлетика. Чоловіки. До 69 кг.

12:00 - 18:00 Вітрильний спорт. Вітродошка. Чоловіки . Жінки(беруть участь українці Оберемко Максим та Маслівець Ольга).

13:30 - 16:15 Бокс. Чоловіки до 64 кг. 1/32 фіналу (битиметься українець Беринчик Денис)

14:30 Важка атлетика. Жінки. До 63 кг.

15:00 Кінний спорт. Триборство. Команди.

16:00 Стрільба. Чоловіки. Скит.

17:00 Стрибки у воду. Жінки. Вишка 10 м. Синхронні стрибки(у фіналі - українки Прокопчук Юлія та Потєхіна Вікторія).

17:05 Гребний слалом. Чоловіки. Каное-одинак.

17:40 Кінний спорт. Триборство. Особиста першість

18:00 Дзюдо. Жінки. До 63 кг.

18:10 Дзюдо. Чоловіки. До 81 кг (фінали).

18:30 Спортивна гімнастика. Жінки. Команди.

21:40 Плавання. Жінки. Вільний стиль, 200 м.

21:40 Фехтування. Чоловіки. Рапіра. Особиста першість.

21:45 Плавання. Чоловіки. Батерфляй, 200 м.

22:40 Плавання. Жінки. Комплекс, 200 м.

22:45 Плавання. Чоловіки. Вільний стиль, 4х200 м.

00:00 Волейбол. Чоловіки. Груповий етап.

Як повідомляв УНІАН, вчора Україна здобула одну золоту і одну бронзову медалі і тепер посідає у загальному рейтинзі команд 15 місце. Лідирують в ньому команди Китаю, США та Франції.