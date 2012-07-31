За що сьогодні на Олімпіаді боротимуться українці (програма дня)
Сьогодні на Олімпійських іграх розіграють 15 комплектів нагород.
Як повідомляє сайт НОКУ сьогодні відбудуться змагання у таких видах спорту:
9:30 - 12:30 Дзюдо. Чоловіки до 81 кг (бере участь українець Василенко Артем).
11.00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап.
11:14 - 11:45 Плавання. Чоловіки. 200м брасом (серед учасників - українець Борисик Ігор)
12:00 Важка атлетика. Чоловіки. До 69 кг.
12:00 - 18:00 Вітрильний спорт. Вітродошка. Чоловіки . Жінки(беруть участь українці Оберемко Максим та Маслівець Ольга).
13:30 - 16:15 Бокс. Чоловіки до 64 кг. 1/32 фіналу (битиметься українець Беринчик Денис)
14:30 Важка атлетика. Жінки. До 63 кг.
15:00 Кінний спорт. Триборство. Команди.
16:00 Стрільба. Чоловіки. Скит.
17:00 Стрибки у воду. Жінки. Вишка 10 м. Синхронні стрибки(у фіналі - українки Прокопчук Юлія та Потєхіна Вікторія).
17:05 Гребний слалом. Чоловіки. Каное-одинак.
17:40 Кінний спорт. Триборство. Особиста першість
18:00 Дзюдо. Жінки. До 63 кг.
18:10 Дзюдо. Чоловіки. До 81 кг (фінали).
18:30 Спортивна гімнастика. Жінки. Команди.
21:40 Плавання. Жінки. Вільний стиль, 200 м.
21:40 Фехтування. Чоловіки. Рапіра. Особиста першість.
21:45 Плавання. Чоловіки. Батерфляй, 200 м.
22:40 Плавання. Жінки. Комплекс, 200 м.
22:45 Плавання. Чоловіки. Вільний стиль, 4х200 м.
00:00 Волейбол. Чоловіки. Груповий етап.
Як повідомляв УНІАН, вчора Україна здобула одну золоту і одну бронзову медалі і тепер посідає у загальному рейтинзі команд 15 місце. Лідирують в ньому команди Китаю, США та Франції.