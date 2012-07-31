Сьомін: Динамо не буде підлаштовуватися під Феєнорд

Наставник киян каже, що визначився зі складом на 90%, пише football.ua.

"Ми не повинні підлаштовуватися під Феєнорд. Це їхні проблеми, скільки нападників буде грати - один, два чи взагалі три. Для нас головне вийти на свій рівень гри, який повинен бути значно вищим, ніж у попередніх іграх чемпіонату. Феєнорд добре грає в атаці, і, найдивніше, що я побачив у матчі з Мальоркою, дуже добре встигають відходити в оборону, провівши спаринг з величезною перевагою", - сказав тренер Динамо.

Тарас Михалик, захисник Динамо, вважає, що потрібно в першу чергу сконцентруватися на власній грі.

"Команда попереду грає досить весело, з швидкими гравцями. Але, в першу чергу, як каже тренер, необхідно звернути увагу на свою гру, а хто буде грати в складі суперника, скільки нападників і за якою схемою, для нас неважливо".

Букмекери ж оцінюють шанси киян на перемогу вище. Перемога Динамо отримала коефіцієнт 1,55 проти 5,29 у Феєнорда (чим менший коефіцієнт, тим більші шанси на перемогу).