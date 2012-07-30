Українська спортсменка отримала золото на Олімпіаді

23:13, 30 липня 2012
Спорт
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В олімпійському турнірі шпажисток перемогу отримала українка Яна Шемякіна.

Яна Шемякіна першою з українських спортсменів здобула золоту олімпійську медаль Лондона, фото AFP

Шемякіна у фінальному довобої перемогла німкеню Бріту Хайдеманн, повідомляє офіційний сайт Олімпіади. У додатковий час Шемякіна зуміла довести рахунок до 8:9 на свою користь.

Золота медаль Шемякіної стала для збірної Україні першою нагородою найвищого гатунку на Іграх-2012.

Срібло німкені Хайдеманн також виявилося для збірної Німеччини першою медаллю Олімпіади.

У матчі за бронзу перемогу здобула китайська шпажистка Cунь Юйцзе.

У китаянки Cунь Юйцзе (справа) Яна виграла в півфіналі, а у німкені Хайдеманн - у фіналі, фото Reuters
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