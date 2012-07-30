Українська спортсменка отримала золото на Олімпіаді
23:13, 30 липня 2012Спорт
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В олімпійському турнірі шпажисток перемогу отримала українка Яна Шемякіна.
Яна Шемякіна першою з українських спортсменів здобула золоту олімпійську медаль Лондона, фото AFP
Шемякіна у фінальному довобої перемогла німкеню Бріту Хайдеманн, повідомляє офіційний сайт Олімпіади. У додатковий час Шемякіна зуміла довести рахунок до 8:9 на свою користь.
Золота медаль Шемякіної стала для збірної Україні першою нагородою найвищого гатунку на Іграх-2012.
Срібло німкені Хайдеманн також виявилося для збірної Німеччини першою медаллю Олімпіади.
У матчі за бронзу перемогу здобула китайська шпажистка Cунь Юйцзе.
У китаянки Cунь Юйцзе (справа) Яна виграла в півфіналі, а у німкені Хайдеманн - у фіналі, фото Reuters
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