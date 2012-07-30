Українська спортсменка отримала золото на Олімпіаді

В олімпійському турнірі шпажисток перемогу отримала українка Яна Шемякіна.

Шемякіна у фінальному довобої перемогла німкеню Бріту Хайдеманн, повідомляє офіційний сайт Олімпіади. У додатковий час Шемякіна зуміла довести рахунок до 8:9 на свою користь. Золота медаль Шемякіної стала для збірної Україні першою нагородою найвищого гатунку на Іграх-2012. Срібло німкені Хайдеманн також виявилося для збірної Німеччини першою медаллю Олімпіади. У матчі за бронзу перемогу здобула китайська шпажистка Cунь Юйцзе.

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