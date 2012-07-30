В українських гімнастів забрали бронзу Лондона (доповнено)
22:27, 30 липня 2012Спорт
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Українська чоловіча збірна зі спортивної гімнастики виборола бронзові нагороди на Олімпійських іграх у Лондоні, проте судді переглянули своє рішення.
Лондонська олімпіада принесла нам чергову бронзу
Перше місце на другій поспіль Олімпіаді посіли китайські спортсмени.
Друге місце у японців, третє - у господарів ігор, британців.
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Як повідомляє Національний комітету України, команда у складі Миколи Куксенкова, Віталія Наконечного, Ігоря Радівілова, Олега Степка і Олега Верняєва закінчила змагання з сумою 271,526 бала, що значилася на третій сходинці.
Однак збірна Японії, яка була четвертою, подала апеляцію. Документ задовольнили, додавши до оцінки сім десятих. Зрештою, японці отримали срібло, а українці посіли четверте місце.
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