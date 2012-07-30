Важкоатлетка Юлія Калина завоювала Україні другу бронзу на Олімпіаді

Як повідомляє СПОРТ-Bigmir.net, українка показала 235 кг в сумі (106+129), що й забезпечило їй третє підсумкове місце.

На 1 кг її випередила представниця Таїланду Пімширі Сірікаєв з результатом 236 кг.

Як повідомляв УНІАН, першу медаль на Олімпіаді в Лондоні Україні принесла Олена Костевич - вона посіла третє місце в стрільбі з пневматичного пістолета.