Важкоатлетка Юлія Калина завоювала Україні другу бронзу на Олімпіаді
20:08, 30 липня 2012Спорт
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Сьогодні, 30 липня, в третій день Олімпіади-2012, скарбничка збірної України поповнилося ще однією медаллю: «бронзу» завоювала важкоатлетка Юлія Калина, виступаюча у ваговій категорії до 58 кг
Калина підняла в сумі 235 кг
Як повідомляє СПОРТ-Bigmir.net, українка показала 235 кг в сумі (106+129), що й забезпечило їй третє підсумкове місце.
На 1 кг її випередила представниця Таїланду Пімширі Сірікаєв з результатом 236 кг.
Як повідомляв УНІАН, першу медаль на Олімпіаді в Лондоні Україні принесла Олена Костевич - вона посіла третє місце в стрільбі з пневматичного пістолета.
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