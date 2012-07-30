Українська шпажистка вийшла в 1/4 фіналу на Олімпіаді в Лондоні

У цьому виді Україна була представлена ​​трьома спортсменками.

В 1/16 фіналу наші Ксенія Пантелєєва та Олена Кривицька програли свої матчі і припинили боротьбу, пише Сегодня.

А от Яна Шемякіна, яка в матчі 1/16 фіналу перемогла росіянку Любов Шутову з рахунком 15:12, в 1/8 фіналу в овертаймі здолала румунку Анну Марію Бранцу - 14:13. Чвертьфінальні матчі стартують сьогодні після 17:30.