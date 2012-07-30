Українська шпажистка вийшла в 1/4 фіналу на Олімпіаді в Лондоні
17:32, 30 липня 2012Спорт
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Сьогодні на Олімпіаді-2012 в Лондоні буде розіграний комплект медалей у фехтуванні в дисципліні індивідуальна шпага у жінок, де в 1/4 фіналу вийшла і українка Яна Шемякіна.
Шемякіна - в числі 8 кращих, фото hotsport.ua
У цьому виді Україна була представлена трьома спортсменками.
В 1/16 фіналу наші Ксенія Пантелєєва та Олена Кривицька програли свої матчі і припинили боротьбу, пише Сегодня.
А от Яна Шемякіна, яка в матчі 1/16 фіналу перемогла росіянку Любов Шутову з рахунком 15:12, в 1/8 фіналу в овертаймі здолала румунку Анну Марію Бранцу - 14:13. Чвертьфінальні матчі стартують сьогодні після 17:30.
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