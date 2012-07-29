Кривбас ледве не створив сенсацію в матчі з Шахтарем

20:56, 29 липня 2012
Спорт
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Завершився матч 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Фернандіньо з сином після вшанування ”Шахтаря” як переможця Чемпіонату України. Донецьк, 21 травня

Сенсацією ледве не завершився матч на Донбас-Арені, де чинний чемпіон України лише на останніх секундах гри зміг дотиснути криворіжців.

Матч, у якому було показано три червоні картки, закінчився перемогою господарів.

Чемпіонат України з футболу. 3 тур

Шахтар - Кривбас 1:0 (Фернандіньйо 94)

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