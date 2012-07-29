Олімпіада: Важкоатлетка з Казахстану встановила світовий рекорд

Важкоатлетка Зульфія Чиншанло, виступаюча за збірну Казахстану, виграла золото Олімпіади у вазі до 53 кілограмів і встановила світовий рекорд з поштовху, піднявши штангу вагою 131 кілограм.

Як передає Lenta.ru, попереднє досягнення так само належало їй же - в 2011 році в Парижі вона підняла штангу на один кілограм легшою.

В сумі (у ривку і в поштовху) З.Чиншанло узяла вагу в 226 кілограмів, що є олімпійським рекордом. Друге місце в цьому виді спорту дісталося Хсу Шу Цзін з Тайваню, а третє – молдаванці Кристині Йову. Українка Юлія Паратова посіла п'яте місце.

19-річна З.Чиншанло - одна з найвідоміших спортсменок збірної Казахстану. За останні роки вона виграла два золота чемпіонатів світу і срібло Азіатських ігор.

Для Казахстану золото цієї спортсменки стало вже другим на Олімпіаді в Лондоні. 28 липня у велогонці на 250 кілометрів переміг казахстанець Олександр Винокуров.