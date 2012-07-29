Олімпіада: українець не фінішував через зіткнення
18:45, 29 липня 2012Спорт
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Човен Олексія Борисова пошкоджено.
В боротьбу вступили майстри вітрильного спорту
29 липня, у третій змагальний день для українців в боротьбу вступили представники вітрильного спорту. Першим на старт серед українців вийшов Олексій Борисов у класі «Фінн». Але у фінальному протоколі, його прізвище не значилось, інформує НОК України.
Як повідомив державний тренер з вітрильного спорту Сергій Чорний, у кінці 1-ї гонки відбулося зіткнення польського й українського спортсменів і човен Олексія пошкоджено.
«Ми подали протест і чекаємо рішення комітету. Наразі ремонтуємо човен».
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