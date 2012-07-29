У львівських Карпат новий тренер

49-річний болгарський тренер Ніколай Костов, добре відомий українським уболівальникам за роботою у донецькому «Металурзі», очолив львівські «Карпати».

Як повідомляє прес-служба львівського клубу, сьогодні, 29 липня, нового наставника команди було представлено гравцям «зелено-білих». Ніколай Костов готуватиме команду вже до найближчого поєдинку Прем’єр-ліги, коли в рамках 4-го туру «Карпати» у Львові прийматимуть сімферопольську «Таврію». Про те, хто увійде до тренерського штабу Ніколая Костова, буде повідомлено пізніше, зазначають на сайті «зелено-білих».