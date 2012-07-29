Олімпіада: українські лучниці їдуть додому, веслувальники - у півфіналі
12:42, 29 липня 2012Спорт
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Японські лучниці вибили українок.
Збірна України зі стрільби з лука. Фото з сайту НОК
Жіноча команда зі стрільби з лука закінчила свій виступ на Олімпійських іграх в 1/8 фіналу. Про це повідомляє НОК України.
Катерина Палеха, Тетяна Дорохова і Лідія Січенікова виграли першу серію у японок, настрілявши один бал переваги. Та потім постріли в «трійку» і «четвірку» у виконанні наших дівчат змусили їх наздоганяти суперниць, що, на жаль, їм не вдалося зробити – 192:207.
В той же час двійка парна з академічного веслування пробилася до півфіналу.
Дмитро Міхай і Артем Морозов у першому втішному заїзді фінішували другими слідом за австралійським екіпажем – 6.30,19. Тепер у вівторок на них чекає півфінал.
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