Олімпіада: українські лучниці їдуть додому, веслувальники - у півфіналі

Жіноча команда зі стрільби з лука закінчила свій виступ на Олімпійських іграх в 1/8 фіналу. Про це повідомляє НОК України.

Катерина Палеха, Тетяна Дорохова і Лідія Січенікова виграли першу серію у японок, настрілявши один бал переваги. Та потім постріли в «трійку» і «четвірку» у виконанні наших дівчат змусили їх наздоганяти суперниць, що, на жаль, їм не вдалося зробити – 192:207.

В той же час двійка парна з академічного веслування пробилася до півфіналу.

Дмитро Міхай і Артем Морозов у першому втішному заїзді фінішували другими слідом за австралійським екіпажем – 6.30,19. Тепер у вівторок на них чекає півфінал.