Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу
10:41, 29 липня 2012Спорт
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У суботу були зіграні чотири матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу.
ФК Волинь - 7 очок у трьох матчах
Команда Лужного мінімально обіграла Іллічівець, Ворскла поклала на лопатки Карпати, Металіст розкатав нічию з запорожцями. Чорноморці вдома програли Волині.
Іллічівець - Таврія 0: 1 (Путраш 18)
Ворскла - Карпати 3 : 1 (Лієтава 21, Безус 27, Єременко 53 – Ощипко 68)
Металіст - Металург З 1: 1 (Крістальдо 83 – Цуриков 14)
Чорноморець - Волинь 0 : 2 (Ізворану 15, Бікфалві 76).
Нагадаємо, що у п’ятницю Динамо лише на останніх хвилинах обіграло Говерлу 3:1 (Гусєв 30, Ідейє 86, 92 – Косирін 20)
Сьогодні тур завершиться матчами:
Шахтар - Кривбас
Дніпро - Металург Д
Зоря - Арсенал.
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