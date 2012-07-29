Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

У суботу були зіграні чотири матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу.

Команда Лужного мінімально обіграла Іллічівець, Ворскла поклала на лопатки Карпати, Металіст розкатав нічию з запорожцями. Чорноморці вдома програли Волині. Іллічівець - Таврія 0: 1 (Путраш 18) Ворскла - Карпати 3 : 1 (Лієтава 21, Безус 27, Єременко 53 – Ощипко 68) Металіст - Металург З 1: 1 (Крістальдо 83 – Цуриков 14) Чорноморець - Волинь 0 : 2 (Ізворану 15, Бікфалві 76). Нагадаємо, що у п’ятницю Динамо лише на останніх хвилинах обіграло Говерлу 3:1 (Гусєв 30, Ідейє 86, 92 – Косирін 20) Сьогодні тур завершиться матчами: Шахтар - Кривбас Дніпро - Металург Д Зоря - Арсенал.

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