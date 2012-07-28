Олімпіада: українець - у фіналі зі стрільби з пневматичного пістолету

17:02, 28 липня 2012
Спорт
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На Олімпіаді український спортсмен вийшов до фіналу змагань зі стрільби з пневматичного пістолету.

Олег Омельчук отримав путівку до фіналу

На ХХХ літніх Олімпійських іграх український стрілець Олег Омельчук вийшов до фіналу змагань зі стрільби з пневматичного пістолета з шостим результатом, повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України.

Призер етапів Кубків світу, бронзовий медаліст чемпіонату Європи-2011 О.Омельчук посів шосту сходинку, набравши 583 очки (24 постріли в «десятку»).

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