Перше золото на Олімпіаді завоювала китаянка

15:53, 28 липня 2012
Спорт
2934

Першу золоту медаль на ХХХ літніх Олімпійських іграх завоювала стрілець з Китаю І Силін.

Перша золота медаль поїде у Китай. Фото з сайту www.london2012.com/

Спортсменка показала найкращий результат у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів - 502,9 очка, передає РІА «Новости».

Полька Сільвія Богацька (502,2) завоювала срібло, китаянка Юй Дань (501,5) — бронзу.

Українські спортсменки не потрапили до фіналу змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки на ХХХ літніх Олімпійських іграх.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter