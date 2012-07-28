Перше золото на Олімпіаді завоювала китаянка
15:53, 28 липня 2012Спорт
2934
Першу золоту медаль на ХХХ літніх Олімпійських іграх завоювала стрілець з Китаю І Силін.
Перша золота медаль поїде у Китай. Фото з сайту www.london2012.com/
Спортсменка показала найкращий результат у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів - 502,9 очка, передає РІА «Новости».
Полька Сільвія Богацька (502,2) завоювала срібло, китаянка Юй Дань (501,5) — бронзу.
Українські спортсменки не потрапили до фіналу змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки на ХХХ літніх Олімпійських іграх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter