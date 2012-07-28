Українські веслярки на Олімпіаді вирвалися у фінал

Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України, українські веслярки, чемпіонки світу-2009 і віце-чемпіонки планети-2010, впевнено виграли свій заїзд, показавши на фініші 6.14,82 і майже на три секунди випередивши найближчих суперниць з Австралії. В іншому заїзді перемогли спортсменки з Німеччини.

У НОК зазначили, що до фіналу виходять переможці заїздів, а інші команди будуть проходити відбірковий тур за право виступити в фіналі.

Сьогодні у Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття ХХХ літніх Олімпійських ігор.

Україну на ХХХ Іграх представляють 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.