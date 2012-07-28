Українські веслярки на Олімпіаді вирвалися у фінал
13:31, 28 липня 2012Спорт
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Жіноча четвірка парна у складі Катерини Тарасенко, Наталії Довгодько, Анастасії Коженкової та Яни Дементьєвої вийшла у фінал змагань з академічного веслування на ХХХ літніх Олімпійських іграх, що відбудеться у середу, 1 серпня.
Катерина Тарасенко, Наталя Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва вже у фінал. Фото з сайту mjayit.blogspot.com
Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України, українські веслярки, чемпіонки світу-2009 і віце-чемпіонки планети-2010, впевнено виграли свій заїзд, показавши на фініші 6.14,82 і майже на три секунди випередивши найближчих суперниць з Австралії. В іншому заїзді перемогли спортсменки з Німеччини.
У НОК зазначили, що до фіналу виходять переможці заїздів, а інші команди будуть проходити відбірковий тур за право виступити в фіналі.
Сьогодні у Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття ХХХ літніх Олімпійських ігор.
Україну на ХХХ Іграх представляють 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.
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