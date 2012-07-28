Олімпіада: Українки не потрапили до фіналу зі стрільби з пневматичної гвинтівки

Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України, два очки не вистачило Дар’ї Шаріповій, а Дар'ї Тиховій – три, щоб вийти до олімпійського фіналу стрільби з пневматичної гвинтівки.

У кваліфікації Д.Шаріпова, яка цього року на Кубку світу в Мілані здобула бронзу, показала 13-й результат, набравши 395 очок.

Д.Тихова, яка повернулася в тир після народження сина, посіла 23 місце.

Щільність показаних результатів настільки висока, що в попередньому раунді змагань одразу п'ять спортсменок посіли п'яте місце, зазначають у НОК.

Сьогодні у Лондоні відбулася урочиста церемонія відкриття ХХХ літніх Олімпійських ігор.

Україну на ХХХ Іграх представляють 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.