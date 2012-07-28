XXX Олімпійські Ігри офіційно відкрито
02:37, 28 липня 2012Спорт
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У Лондоні відбулася церемонія офіційного відкриття XXX Літніх Олімпійських Ігор.
Олімпійський прапор по стадіону пронесли генеральний секретар ООН та громадянські активісти, відомі боротьбою за права людей, екологію і гуманізм, фото Reuters
Запаленням Олімпійського вогню завершилася церемонія відкриття.
В Олімпійському параді взяли участь 205 делегацій. Українську команду вітав з трибуни прем'єр-міністр Микола Азаров.
Королева Великобританії Єлизавета II оголосила XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні відкритими.
Учасники Ігор виголосили олімпійські клятви: окремо спортсмени, судді та тренери.
А запалити вогонь доручили наймолодшим спортсменам: сімом 16-17-річним юнакам і дівчатам, відібраними видатними британськими майстрами спорту.
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