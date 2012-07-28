XXX Олімпійські Ігри офіційно відкрито

У Лондоні відбулася церемонія офіційного відкриття XXX Літніх Олімпійських Ігор.

Запаленням Олімпійського вогню завершилася церемонія відкриття. В Олімпійському параді взяли участь 205 делегацій. Українську команду вітав з трибуни прем'єр-міністр Микола Азаров. Королева Великобританії Єлизавета II оголосила XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні відкритими. Учасники Ігор виголосили олімпійські клятви: окремо спортсмени, судді та тренери. А запалити вогонь доручили наймолодшим спортсменам: сімом 16-17-річним юнакам і дівчатам, відібраними видатними британськими майстрами спорту.

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