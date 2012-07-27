Трагічно загинув екс-захисник "Чорноморця"

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, тіло ветерана футболу було виявлене на пляжі в районі 7-ої Пересипської вулиці, проте подробиці його загибелі залишаються невідомими.

Не доступні для телефонних контактів представники керівництва ФК, прес-служби «Чорноморця».

Як повідомляє фан-частина офіційного сайту ФК «Чорноморець» chernomorets.odessa.ua, «на 55-му році життя трагічно загинув колишній футболіст «Чорноморця» Сергій Жарков».

Сайт також нагадує, що С.Жарков відіграв у «Чорноморці» дев'ять сезонів на позиціях захисника і півзахисника, провів за команду «моряків» 215 матчів і забив 6 голів. У 1977 році став чемпіоном світу серед юніорів.