УЄФА «перестав розуміти» українську мову

Сайт Союзу Європейських Футбольних Асоціацій більше не працює українською мовою. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Ще вчора сторінка uefa.com була доступна дванадцятьма мовами, серед яких була й українська, а вже 27 липня мов інтерфейсу стало десять: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, російська, японська, китайська та корейська.

Тож, хто в закладках мав українську версію ua.uefa.com, буде системою переспрямований на головну - англомовну - вигляд сторінки.

Ймовірно, польська та українська оболонки сайту, які запустили за кілька місяців до Євро-2012, були розроблені спеціально і тільки до цієї футбольної першості, зазначає видання.

У Федерації футболу України відповіли, що з запитаннями про це треба звертатися напряму в УЄФА. Письмову відповідь із цього органу отримати поки що не вдалось.