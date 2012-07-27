УЄФА «перестав розуміти» українську мову
Офіційний сайт більше не доступний українською.
Сайт Союзу Європейських Футбольних Асоціацій більше не працює українською мовою. Про це повідомляє Gazeta.ua.
Ще вчора сторінка uefa.com була доступна дванадцятьма мовами, серед яких була й українська, а вже 27 липня мов інтерфейсу стало десять: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, російська, японська, китайська та корейська.
Тож, хто в закладках мав українську версію ua.uefa.com, буде системою переспрямований на головну - англомовну - вигляд сторінки.
Ймовірно, польська та українська оболонки сайту, які запустили за кілька місяців до Євро-2012, були розроблені спеціально і тільки до цієї футбольної першості, зазначає видання.
У Федерації футболу України відповіли, що з запитаннями про це треба звертатися напряму в УЄФА. Письмову відповідь із цього органу отримати поки що не вдалось.