ЗМІ: Шева йде з футболу в політику

Сьогодні по завершенню матчу «Динамо» Київ - «Говерла» (3:1) форвард київського клубу, Андрій Шевченко зробив шокуючу заяву, повідомляє sport.ua.

«Останнім часом ходило багато розмов про те, що я можу підписати контракт з «Динамо» або виїхати грати за кордон, - почав Шевченко. - Але можу з упевненістю заявити, що ні того ні іншого не станеться. Я прийняв рішення завершити кар'єру футболіста і зайнятися політикою. Подробиці? Завтра ви про все дізнаєтеся».

Ось так несподівано склалася епопея з продовженням кар'єри 35-річного футболіста, який став гостем поєдинку 3-го туру чемпіонату України разом з Олегом Блохіним і Олексієм Михайличенком, відзначає видання.