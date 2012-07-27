На Олімпіаді встановили перший світовий рекорд

За підсумками показаних результатів складена сітка 1/32 фіналу і індивідуальних змагань і 1/8 в командних. Кращий результат показав кореєць Ім Донг Хун - 699 очок, що є новим світовим рекордом, повідомляє "Сегодня".

Українські лучники показали середні результати. Кращим з наших став Маркіян Івашко, який посів 24-е місце в попередньому протоколі. Дмитро Грачов - 28-й, чемпіон Пекіна-2008 Віктор Рубан - 43-й.

Наші пари 1/32 фіналу: Маркіян Івашко (Україна) - Еліас Куеста (Іспанія) Дмитро Грачов (Україна) - Мішель Франгіллі (Італія) Віктор Рубан (Україна) - Ліу Жаову (Китай).