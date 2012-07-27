Українці вступили у боротьбу на лондонській Олімпіаді
Для українців Олімпіада почалася кваліфікаційними змаганнями зі стрільби з лука.
Перед початком офіційного відкриття Ігор ХХХ Олімпіади українські лучники першими серед своїх співвітчизників вступили в змагання.
Об 11.00 за київським часом розпочався кваліфікаційний раунд змагань серед чоловіків, повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби молоді та спорту України.
В боротьбу вступили Віктор Рубан, Маркіян Івашко, Дмитро Грачов.
Кваліфікаційним раундом в індивідуальних змаганнях серед жінок почнуться Ігри для українських лучниць Катерини Палехи, Лідії Січенкової та Тетяни Дорохової.
Вже завтра українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях з кульової стрільби, бадмінтону, стрільби з лука, настільного тенісу, дзюдо, академічного веслування, велоспорту-шосе, плавання, фехтування, спортивної гімнастики, боксу, тенісу.