Українці вступили у боротьбу на лондонській Олімпіаді

Перед початком офіційного відкриття Ігор ХХХ Олімпіади українські лучники першими серед своїх співвітчизників вступили в змагання.

Об 11.00 за київським часом розпочався кваліфікаційний раунд змагань серед чоловіків, повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

В боротьбу вступили Віктор Рубан, Маркіян Івашко, Дмитро Грачов.

Кваліфікаційним раундом в індивідуальних змаганнях серед жінок почнуться Ігри для українських лучниць Катерини Палехи, Лідії Січенкової та Тетяни Дорохової.

Вже завтра українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях з кульової стрільби, бадмінтону, стрільби з лука, настільного тенісу, дзюдо, академічного веслування, велоспорту-шосе, плавання, фехтування, спортивної гімнастики, боксу, тенісу.