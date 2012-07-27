Донецький "Металург" вийшов у третій раунд Ліги Європи

Челік (Никшич, Чорногорія) - Металург (Донецьк, Україна) 2:4 (Йовович 23, Зорич 50 пен. - Данило 15, Мораес 54, Воловик 72, Соарес 84). Перший матч - 7:0 на користь Металурга.

Матч третього раунду Металург зіграє 2 серпня з норвезьким Трьомсе на його полі, а матч-відповідь - 9 серпня.

З третього раунду до розіграшу Ліги Європи вступає київський Арсенал. Його ігри проти словенської команди "Мура 05" пройдуть в ті ж дні: 2 серпня в Києві, 9-го - в Словенії.