Спортсмен-олімпієць утік від своїх і попросив політичного притулку

Про це повідомляє британський канал Sky News з посиланням на неофіційні дані.

Спортсмен втік з тренувальної сесії і звернувся до поліції м.Лідс у графстві Йоркшир. Представник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що не може коментувати приватні прохання про надання політичного притулку, проте якщо подібні прохання все ж надійдуть, то вони будуть розглянуті в загальному порядку.

"Це сумний факт, що стільки людей, які беруть участь в Іграх, приїжджають з інших країн, де часто порушуються їхні права, а також можливі конфлікти і насильство", - цитує главу Британської ради у справах біженців РосБізнесКонсалтинг.