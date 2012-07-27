Спортсмен-олімпієць утік від своїх і попросив політичного притулку
01:48, 27 липня 2012Спорт
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Олімпієць, який представляє одну з східноафриканських держав, попросив політичного притулку у Великій Британії.
Про це повідомляє британський канал Sky News з посиланням на неофіційні дані.
Спортсмен втік з тренувальної сесії і звернувся до поліції м.Лідс у графстві Йоркшир. Представник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що не може коментувати приватні прохання про надання політичного притулку, проте якщо подібні прохання все ж надійдуть, то вони будуть розглянуті в загальному порядку.
"Це сумний факт, що стільки людей, які беруть участь в Іграх, приїжджають з інших країн, де часто порушуються їхні права, а також можливі конфлікти і насильство", - цитує главу Британської ради у справах біженців РосБізнесКонсалтинг.
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