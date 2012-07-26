В Олімпійському селищі підняли прапор України

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті, разом з прапором нашої держави було піднято і прапори Аргентини, Гонконгу, Туреччини.

Церемонія, яка тривала не більше 30 хвилин, розпочалась театралізовано-акробатичним дійством. Після офіційних промов і безпосередньої процедури підняття прапора мер Олімпійського селища вручив президенту НОК Сергію Бубці та шефу місії НОК на Іграх XXX Олімпіади Ніні Уманець символічний подарунок, а вони в свою чергу – українські сувеніри.

«Українські олімпійці готові у чесній та безкомпромісній боротьбі змагатися на Олімпійських іграх», - підкреслив С.Бубка.

У піднятті державного прапору також взяли участь голова Державної служби молоді та спору Равіль Сафіуллін, посол України у Великій Британії Володимир Хандогій, а також тренери, спортсмени, які на цей час уже прибули до Олімпійського селища.

27 липня у Лондоні пройде урочиста Церемонія відкриття Олімпіади.