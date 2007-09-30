Арсенал розгромив Дніпро

Завершилися останні матчі 11 туру Чемпіонату України з футболу. І знову не без сенсації. У Дніпропетровську київський Арсенал розгромив місцеве Дніпро з рахунком 3:1: дубль на рахунку Селезньова (27, 57), ще один гол забив Закарлюка (70). Єдиним, хто відзначився за Дніпро, став Канкава (30).

Решта матчів:

Карпати - Металіст 0:2

Чорноморець - Таврія 2:0