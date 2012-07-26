На лондонській Олімпіаді сталася халепа з прапором КНДР

У середу перед початком матчу з футболу між жіночими командами Північної Кореї і Колумбії замість прапора КНДР демонструвався прапор Південної Кореї.

Про це повідомляє радіо «Свобода». Помилка організаторів призвела до годинної затримки початку матчу. Північнокорейські футболістки виграли у команди Колумбії з рахунком 2:0. Того ж дня відбулися й інші матчі між жіночими футбольними командами. Змагання чоловічих команд розпочнуться у четвер. Офіційне відкриття Олімпіади відбудеться у п'ятницю, 27 липня.



Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter