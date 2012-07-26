На лондонській Олімпіаді сталася халепа з прапором КНДР

09:20, 26 липня 2012
Спорт
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У середу перед початком матчу з футболу між жіночими командами Північної Кореї і Колумбії замість прапора КНДР демонструвався прапор Південної Кореї.

прапор КНДР

Про це повідомляє радіо «Свобода».

Помилка організаторів призвела до годинної затримки початку матчу.

Північнокорейські футболістки виграли у команди Колумбії з рахунком 2:0.

Того ж дня відбулися й інші матчі між жіночими футбольними командами. Змагання чоловічих команд розпочнуться у четвер.

Офіційне відкриття Олімпіади відбудеться у п'ятницю, 27 липня.


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