На лондонській Олімпіаді сталася халепа з прапором КНДР
09:20, 26 липня 2012Спорт
2035
У середу перед початком матчу з футболу між жіночими командами Північної Кореї і Колумбії замість прапора КНДР демонструвався прапор Південної Кореї.
У Лондоні - дипломатичний інцидент
Про це повідомляє радіо «Свобода».
Помилка організаторів призвела до годинної затримки початку матчу.
Північнокорейські футболістки виграли у команди Колумбії з рахунком 2:0.
Того ж дня відбулися й інші матчі між жіночими футбольними командами. Змагання чоловічих команд розпочнуться у четвер.
Офіційне відкриття Олімпіади відбудеться у п'ятницю, 27 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter