Сьогодні над Лондоном піднімуть прапор України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, про це поінформувала Шеф місії української делегації на Олімпіаді в Лондоні, директор Департаменту фізичного виховання та масового спорту Держмолодьспорту Ніна Уманець.

За її словами, у церемонії підняття прапора візьмуть участь усі члени офіційної делегації, національна олімпійська збірна України та почесні гості.

Нині триває акредитація та зустрічі членів команд, які прибувають на змагання.

Вчора, за два дні до офіційного відкриття Олімпіади-2012, стартували перші змагання Ігор.

Відкрив змагальну програму жіночий футбольний турнір. Сьогодні матчем Гондурас — Марокко стартує чоловічий футбольний турнір.

Перші українські спортсмени змагатимуться у стрільбі із лука у п’ятницю, 27 липня.

Україну на цьогорічних Олімпійських іграх, які відбудуться з 27 липня по 12 серпня в Лондоні, представлятимуть 245 спортсменів. Вони змагатимуться у 28-ми видах спорту.

Прапор України на церемонії відкриття понесе дзюдоїст Роман Гонтюк.